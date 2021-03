Estudantes protestam durante visita do novo ministro da Saúde em SP Divulgação/UNE

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 13:19 | Atualizado 25/03/2021 13:29

São Paulo - Durante a sua visita, nesta quinta-feira, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi recepcionado por estudantes que fizeram uma manifestação contra a falta de medidas adotadas pelo governo federal para conter a pandemia do coronavírus e o pedido pela compra de vacinas para os brasileiros.

Ao som de "mais vacina e menos cloroquina. Bolsonaro genocida", Queiroga foi até o local para uma série de visitas a hospitais no Estado de São Paulo nesta quinta. Na agenda, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, acompanham o novo responsável pela pasta de Saúde.

Do lado de fora, estudantes estenderam uma grande faixa que dizia "a gripezinha já matou 300 mil brasileiros #Bolsonarogenocida". Também era possível ver cartazes com frases como, "chega de mortes, vacina já", "governo genocida" e "vida, pão, vacina e educação".

Promovido pela União Nacional dos Estudantes (UNE), a entidade afirmou que o objetivo foi chamar atenção pela falta de medidas do governo federal diante da pandemia do coronavírus que já causou a morte de 300 mil pessoas. "Não iremos nos calar! Estamos na Faculdade de Medicina da USP para dizer ao novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que queremos um Plano de Vacinação eficaz e denunciar as irresponsabilidades do governo!", dizem.

Ciência e humanismo

No hospital, Queiroga voltou a afirmar que é necessária a união de todos "com base na ciência e no humanismo" para lidar com os problemas causados pela pandemia da covid-19 no país. O ministro destacou que o compromisso da Saúde é, em união à Educação, fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) "para levar políticas públicas que tenham concretude para ajudar a nossa sociedade". O novo ministro disse estar "entusiasmado" com a perspectiva de trabalho em conjunto com outras pastas.

Gorinchteyn, que acompanha o ministro durante sua visita a hospitais no Estado de São Paulo, reforçou a importância de um médico à frente do Ministério da Saúde. "Um médico que sabe os problemas que sempre soubemos", disse, repetindo as falas de Queiroga reforçando a importância de unir as forças de Estados e Ministério que, segundo ele, podem "mudar a trajetória da pandemia".

*Com informações do Estadão Conteúdo