Publicado 26/03/2021 03:07

São Paulo - O Butantan vai pedir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorização para realizar testes clínicos com uma nova vacina contra a covid-19, desenvolvida pelo Instituto. De acordo com reportagem publicada pela Folha de S. Paulo, a solicitação acontecerá ainda nesta sexta-feira (26).



O diretor do Butantan disse à Folha que todos os testes devem ser feitos até o fim do ano e, a partir de então, há possibilidade da disponibilização de 40 milhões de doses prontas da Butanvac. O Instituto já é responsável pela produção do imunizante chinês Coronavac. A vacina já passou pelos testes pré-clínicos, realizados em animais para verificar possíveis efeitos positivos ou de toxicidade.



Com a autorização da Anvisa, a Butanvac vai passar pelas fases de avaliação 1 e 2, quando há verificação da segurança e capacidade de resposta imune. É apenas na fase 4 que são estipulados os níveis de eficácia da vacina.