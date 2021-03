Defensor da ivermectina, Silas Malafaia é diagnosticado com Covid-19 Reprodução

Por iG

Publicado 27/03/2021 14:09 | Atualizado 27/03/2021 15:30

São Paulo - O pastor Silas Mafalaia, Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), está com Covid-19. A pastora Elizete Malafaia, esposa de Silas, também contraiu o o novo coronavírus, mas, segundo o marido, já se recuperou. "Minha esposa já saiu da Covid-19. Eu que ainda estou, devo estar nos últimos dias com esta tralha", disse em entrevista à Folha de São Paulo.

Ele contou ao jornal que desde setembro toma ivermectina, medicação sem eficácia comprovada para o tratamento da doença, além das vitaminas D e K12. "Nunca neguei remédio, pelo contrário", afirma o pastor.

Publicidade

"Se for buscar vídeos meus lá de trás, digo o que Jesus falou: que os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Eu não sou pastor que negue o poder da medicina. A minha grande questão é o que estamos vendo aí, o que o lockdown contribui. Não existe saúde com economia destruída, essa que é a minha questão", acrescenta.

Apesar de testar positivo para o vírus que já matou mais de 300 mil brasileiros, Malafaia critica a quarentena rígida por achar que as sequelas econômicas não compensam. "Quer dizer que comerciante que mantém um número limitado [de clientes no estabelecimento] não pode abrir? Não vou entender isso nunca. Continuo com as mesmas posições."