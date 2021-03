YouTube remove vídeo de deputada Bia Kicis por desinformar sobre covid-19 Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Publicado 29/03/2021 14:45 | Atualizado 29/03/2021 15:08

Brasília - A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Bia Kicis, chamou de 'herói' o policial militar que atirou contra outros agentes em Salvador, na Bahia, por se 'recusar a prender trabalhadores'. A deputada federal tinha escrito uma série de informações em uma publicação no Twitter, mas, logo depois apagou a postagem.

Na publicação, Bia disse que o policial Wesley Góes, de 38 anos, se negou a cumprir ordens do governador da Bahia, Rui Costa (PT).



"Soldado da PM da Bahia abatido por seus companheiros. Morreu porque se recusou a prender trabalhadores. Disse não às ordens ilegais do governador Rui Costa da Bahia. Esse soldado é um herói. Agora a PM da Bahia arou. Chega de cumprir ordem ilegal!", disse ela.



Porém, horas depois, a presidente da CCJ apagou a publicação e disse que o policial morto estava em surto e que espera as investigações para se pronunciar sobre o caso.



"Nesta madrugada fui informada, de que o PM morto, em surto, havia atirado para o alto e foi baleado por colegas. As redes se comoveram e eu também. Hoje cedo removi o post para aguardarmos as investigações. Inclusive diante do reconhecimento da fundamental hierarquia militar", escreveu ela.

