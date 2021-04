Com apoio de Bolsonaro, entre os meses de março e abril do ano passado, o Exército fabricou 1,25 milhão de comprimidos de cloroquina Reprodução

Mesmo com a comprovação de que a cloroquina não é eficaz para o tratamento contra a Covid-19, o Exército atualmente tem um estoque de 317,6 mil comprimidos do remédio, mesmo com a baixa procura dos estados pelo medicamento. As informações foram apuradas pelo Guilherme Amado, da Revista Época.

Na última semana, o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército realizou uma contagem do estoque e o deputado Ivan Valente (PSOL-SP), conseguiu o levantamento dos números, por meio da Lei de Acesso à Informação.

No ano de 2020, o Exército realizou a fabricação de aproximadamente 3,2 milhões de comprimidos do remédio. Com apoio do atual presidente Jair Bolsonaro, entre os meses de março e abril do ano passado, o Exército fabricou 1,25 milhão de comprimidos.