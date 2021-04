Bombeiros desceram em segurança dentro da cisterna e removeram a jovem do local Divulgação/Corpo de Bombeiros

Na manhã desta terça-feira (30), o corpo de uma jovem de 17 anos foi encontrado em uma cisterna, no bairro Vila Antônio Narciso, em Montes Claros (MG). Um homem de 26 anos confessou ter assassinado a mulher no último domingo (28) e pedido ajuda a um amigo de 21 anos para "se livrar" do corpo. O crime teria sido motivado por uma dívida. As informações são do portal BHAZ.

O delegado Bruno Rezende, da Delegacia de Homicídios de Montes Claros, disse que não há indícios de que o autor do crime e a vítima tivessem algum relacionamento amoroso. "Esse autor, segundo ele, teria passagens por uso de drogas, e já sofreu uma tentativa de homicídio", explicou.

O resgate do corpo foi feito por volta das 11h30 de ontem. Os bombeiros desceram em segurança dentro da cisterna e removeram a jovem do local. Durante o processo de localizar o corpo, a Polícia Civil encontrou um cachorro submetido a maus-tratos na casa do assassino, que foi preso em flagrante e direcionado ao sistema prisional.

Segundo a publicação, o cúmplice de 21 anos foi ouvido pela polícia, mas foi logo liberado. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal), onde foi identificado e submetido a exames. As investigações da Polícia Civil continuam.