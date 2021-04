Vítima foi sepultada no cemitério da Saudade em Belo Horizonte (MG) Reprodução/Google Street View

Em Belo Horizonte (MG), a família do aposentado Lair Levindo Soares, de 65 anos, protagonizou uma situação surreal após a morte de seu familiar por Covid-19. A funerária trocou seu corpo e enterrou outra pessoa também vítima do novo coronavírus, no lugar do aposentado Lair. As informações foram apuradas pelo O Tempo.

De acordo com as informações fornecidas pelo filho da vítima, Diogo Soares, de 33 anos, se teve conhecimento da morte na quinta-feira (01), porém, foi na sexta-feira (02), que a família ficou sabendo sobre a troca.

"Meu pai faleceu por volta de 7h vítima de Covid-19 no hospital da Unimed, em BH. Lá, me informaram que o corpo dele seria encaminhado para a Santa Casa para posterior retirada para velório e sepultamento. Minha família então providenciou as cerimônias para a data de hoje (2) a partir das 15h no cemitério Parque Renascer, em Contagem, onde ele residia", relatou.

Diogo foi até a Santa Casa, onde faria o reconhecimento do corpo do sei pai.

"Fui acordado com uma ligação da funerária contratada pela família, quando me informaram que a Santa Casa não estaria liberando o corpo do meu pai. Chegando lá, fui atendido por três funcionários que me explicaram que tinham cometido um erro e que, por engano, providenciaram o enterro do meu pai ontem às 16h30 no cemitério da Saudade", disse.

A Santa Casa afirmou a família de Levir Levindo que estaria realizando a exumação do corpo e iriam arcar com as despesas dos serviços funerários. Corpo será sepultado às 13h deste sábado no Parque Renascer.

Filho de Levir descreve momento vivido como um pesadelo. "Eu não tenho nem palavras para descrever a dor e sofrimento que a família e amigos estão passando, como se já não bastasse a dor enfrentada por todos por causa da partida do meu pai e por causa dessa pandemia", declarou.

"E ainda todos nós somos obrigados a passar por uma situação tão lamentável, desesperadora e absurda que ocorreu. De uma funerária trocar corpos e causar tanto transtorno e dor a famílias, não só a minha, mas também à outra que foi vítima disso", afirmou Soares.

Por meio de nota, a Funerária Santa Casa BH lamenta pela situação e afirma que a troca de corpos aconteceu, devido ao grande volume de óbitos nos últimos dias em decorrência da proliferação do novo coronavírus. Ainda ressaltou que resolveria o problema da melhor maneira possível.

Leia nota:

"A Funerária Santa Casa BH informa que, no dia 1 de abril de 2021 recebeu para sepultamento, dentre vários, os corpos do Sr. L. L. S. e da Sra. S. A. C. Atribulados pelo grande volume de serviços decorrente do aumento do número óbitos dos últimos dias, em razão do agravamento da pandemia de Covid-19, infelizmente, ocorreu um erro na identificação dos corpos, o que ocasionou a troca no momento do sepultamento".

"Lamentamos imensamente o ocorrido e pedimos desculpas por todo o transtorno. Informamos que, no caso do corpo do Sr. L. L. S, assim que constatada a ocorrência, foi adotada a providencia de exumação e destroca. Neste momento, nossos serviços estão sob profunda revisão dos processos para que, mesmo na vicissitude da pandemia, não volte a ocorrer situações como esta."