O presidente da Republica, Jair Bolsonaro pilotando sua motocicleta apos visita a ex vice lider do governo Bia Kicis, no Lago Norte em Brasilia Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/05/2021 22:10 | Atualizado 06/05/2021 22:11

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou que fará um passeio de moto no domingo, 9, às 9h, com cerca de mil apoiadores. "A gente não vai estar indo para comunidade porque eu acredito que mais de mil motos vão se fazer presentes. Estou muito feliz. Pessoal quer me acompanhar em um passeio. Todo mundo tem o direito de ir e vir", afirmou Bolsonaro durante a transmissão semanal ao vivo. Conforme disse o presidente, a concentração está prevista para acontecer na Praça da Alvorada.

A declaração acontece no mesmo dia do depoimento do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à CPI da Covid no Senado. Durante a sessão, o ministro foi questionado sobre o incentivo e participação do presidente em eventos que causaram aglomerações. Queiroga, entretanto, evitou implicar Bolsonaro nas medidas de combate à disseminação do novo coronavírus. "Todas as situações de aglomerações contribuem para a disseminação do vírus", disse o ministro hoje.

Durante a transmissão, Bolsonaro também disse que irá participar no dia 15 do "grande encontro em Brasília de produtores rurais". "Vem gente do Brasil todo e eu já assumi que eu vou estar no meio deles. Não tem conversa. Vou estar no meio deles e vou convidar os ministros meus, o presidente da Caixa, do Banco do Brasil e do BNDES", disse Bolsonaro. Ao lado, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que já aceitou o convite.