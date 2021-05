Vice-presidente Hamilton Mourão Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 07/05/2021 11:24 | Atualizado 07/05/2021 12:36

Brasília - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, classificou como "tudo bandido" os 24 mortos em uma operação policial realizada nesta quinta-feira (6), na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. "Tudo bandido! Entra um policial numa operação normal e leva um tiro na cabeça de cima de uma laje", afirmou Mourão.

"Lamentavelmente, essas quadrilhas do narcotráfico são verdadeiras narcoguerrilhas, têm controle sob determinadas áreas", disse o general, acrescentando: "É um problema da cidade do Rio de Janeiro, que já levou várias vezes que as Forças Armadas fossem chamadas a intervir. É um problema sério da cidade do Rio de Janeiro que vamos ter que resolver um dia ou outro".

Operação Exceptis

Ao todo, 25 pessoas foram mortas na ação - entre elas, o policial civil André Frias, da Delegacia de Combate às Drogas. Até o momento, a identidade das demais vítimas não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Exceptis foi realizada para prender criminosos que foram identificados em investigações que estariam recrutando crianças e adolescentes para o mundo do crime. Além do tráfico de drogas, os criminosos respondem pelos crimes de homicídio, formação de quadrilha e sequestro de trens.

Segundo a plataforma digital Fogo Cruzado, que registra dados de violência armada desde julho de 2016, é o maior número de mortes durante uma operação da polícia em uma comunidade desde o início dos levantamentos. Em 2021, o Fogo Cruzado já contabilizou 30 casos em que três ou mais pessoas foram mortas a tiros em uma mesma situação no Grande Rio.