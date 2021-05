Jair Bolsonaro e o empresário Luciano Hang Divulgação

Por iG

Publicado 08/05/2021 12:51 | Atualizado 08/05/2021 12:54

Jair Bolsonaro e o ministro Tarcísio de Freitas Divulgação

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a chamar atenção durante um passeio de moto na inauguração de uma passagem que liga os estados de Acre e Rondônia, nesta sexta-feira. Duas infrações gravíssimas foram cometidas pelo presidente, podendo causar a suspensão da CNH (Carteira Nacional de Trânsito).

Durante o percurso que estava fechado para circulação pública, Bolsonaro pilotou uma motocicleta sem capacete. Na garupa, levou outras duas pessoas: o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, e o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Este último também é presidente do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).



Publicidade

Como tanto o presidente da República quanto os garupas estavam sem o aparato de proteção obrigatório, Bolsonaro cometeu duas infrações gravíssimas ao mesmo tempo. O ato irregular é penalizado com a suspensão imediata da CNH, multa de R$ 293,47 e a apreensão da motocicleta.



Confira abaixo o que diz o CTB (Código de Trânsito Brasileiro):



Artigo 244. Inciso I - "Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo Contran".



Artigo 244. Inciso II - “Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando passageiro sem o capacete de segurança, na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral”.