Publicado 12/05/2021 13:33

Rio - Na noite de terça-feira (11), em Sergipe, um homem foi morto após ser atingido por um botijão de gás. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), o óbito foi confirmado na manhã desta quarta-feira, mas a família da vítima ainda não foi até o local para fazer o reconhecimento e liberação do corpo. As informações foram apuradas pelo Portal F5 News.

Conforme as informações das autoridades, o motivo da agressão foi um desentendimento entre a vítima e um sobrinho. Os vizinhos ligaram para a polícia que ao chegar no local da ocorrência, encontrou os dois em casa. A vítima foi localizada no chão de um quarto, ensanguentada, pedindo por socorro enquanto seu agressor estava na sala de estar, assistindo televisão.

Conforme relata a PM, o sobrinho negou abrir o portão para as autoridades que tiveram que arrombar a entrada principal da residência. O agressor ainda ameaçou jogar o botijão no tio novamente. Ele foi apreendido e levado para a delegacia, onde confessou ter agido por vingança.

Vítima chegou a ser socorrida, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Caso é investigado pela Polícia Civil local.