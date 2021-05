Homem é suspeito de ser assassino em série de moradores de rua Divulgação PM

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 16:17

Um homem de 54 anos foi preso nesta terça-feira (18) na cidade de Belo Horizonte, como suspeito por crimes de agressão e homicídio contra ao menos nove moradores de rua na região. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que o homem agia desde 2019 e ainda não foi possível afirmar quantos assassinatos teriam sido cometidos no total.

Ele foi preso nesta madrugada após ter sido visto por um porteiro de um prédio da rua Tupis, no centro de BH, enquanto tentava matar um morador de rua de 34 anos com uma panela de pressão. O porteiro ligou para a Polícia Militar que partiu em busca do criminoso em fuga. Horas depois, a polícia localizou o suspeito no bairro de Funcionários, cerca de 30 minutos de distância do local do crime.

Publicidade

Foram encontrados com o homem, além da panela de pressão usada no crime, um vergalhão, dois fios de nylon e duas facas.

"Quando o pegamos, ele alegou legítima defesa. Mas logo depois começou a negar ter cometido a agressão", disse o tenente Brubo Costa, do 1º BPM de Minas Gerais, que também afirmou que o próprio suspeito se encontra em situação de rua.



O morador de rua agredido foi encaminhado para o hospital Pronto-Socorro do Hospital João XXIII e se encontra em estado grave.