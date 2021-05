O sistema de saúde de Manaus colapsou no início do ano e este deve ser um dos principais temas da comissão. Carolina Antunes / PR / Divulgação

Publicado 19/05/2021 08:14

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prestará nesta quarta-feira (19) o depoimento mais aguardado da CPI da Covid. Isso porque sua gestão foi marcada por uma série de polêmicas e a participação do general na comissão já foi adiada no início do mês.



Pazuello será questionado a respeito da omissão - e possíveis atrasos - na aquisição de vacinas por parte do governo federal, o colapso no sistema de saúde em Manaus - onde houve falta de oxigênio para pacientes - e as orientações do Ministério da Saúde que incentivaram a produção, distribuição e uso de remédios sem eficácia contra o novo coronavírus, a exemplo da cloroquina.

Colapso

O sistema de saúde de Manaus colapsou no início do ano e este deve ser um dos principais temas da comissão nesta quarta já que, na ocasião, pacientes morreram com falta de oxigênio.



De acordo com o Ministério Público, o ministério da Saúde sabia que faltaria o insumo. O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), foi governador do estado e já manifestou preocupação sobre o tema.



Vacina

Na comissão de inquérito, o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten e o representante da Pfizer Carlos Murillo entregaram documentos oficiais que mostram omissão na compra de vacinas da farmacêutica norte-americana.