19/05/2021

O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), pediu a quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático(dados de e-mail e aplicativos de trocas de mensagens como o WhatsApp, Telegram, entre outros) do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. De acordo com o Senador, o pedido se justifica com base nas denúncias de contratação de empresas para reforma de galpões do Ministério da Saúde sob o pretexto da emergência da Pandemia.

O requerimento foi apresentado à CPI, mas ainda não foi apreciado pelo presidente da Comissão, o senador Omar Aziz (PSD-AM).

Em relação à quebra de sigilo telefônico, Randolfe pediu a relação de todas as ligações feitas ou recebidas por Pazuello desde 2020, além de pedir a relação de todas as empresas que o ex-ministro da Saúde venha a ser sócio. Por fim, o requerimento pede acesso aos dados bancários de Pazuello desde o ano passado, contando com informações sobre investimentos, bens e valores mantidos em instituições financeiras, assim como os dados de suas declarações de imposto de renda.



Randolfe solicitou ainda o acesso a todos os documentos relativos às contratações de empresas feitas pelo Ministério para a reforma de galpões da pasta com dispensa de licitação desde o início da epidemia de Covid-19. Na ocasião, militares nomeados por Pazuello teriam escolhido empresas específicas para reformar prédios da pasta. A consultoria da Advocacia Geral da União (AGU) considerou os contratos como irregulares e eles foram cancelados.

Pazuello afirmou que não tinha conhecimento do caso e ao se informar soube que "as causas da emergência não foram covid" e sim outros tipos de causa, como "risco à integridade de pessoas que estavam trabalhando nas duas instalações". Além disso, o ex-ministro da Saúde afirmou que "não houve emprego de recurso algum porque os processos haviam sido cancelados". Pazuello concluiu dizendo que "Não houve nenhum centavo colocado de nada".

No intervalo da sessão desta quarta-feira (19), o senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse a jornalistas que Pazuello mentiu na CPI e que isso constará do relatório final da comissão encaminhado ao Ministério Público Federal.

