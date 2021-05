Uma dose de esperança na luta contra o vírus Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 22:16 | Atualizado 20/05/2021 02:55

Um bebê, de um mês e dez dias, nasceu com anticorpos contra a Covid-19 em Tubarão (SC). A mãe, Talita Mengali Izidoro, que é médica, estava trabalhando na linha de frente do coronavírus e aos 6 meses de gestação tomou as duas doses do imunizante CoronaVac. As informações foram apuradas no jornal O Globo.

"Meu obstetra foi fundamental na decisão e me deixou super tranquila. Na época o Ministério da Saúde recomendava que as gestantes só poderiam tomar se tivessem com atestado recomendando e se tivesse na linha de frente como aconteceu comigo", Diz a médica.

O bebê Enrico que tem apenas 1 mês e 11 dias nasceu, fez o teste e apresentou imunidade contra o novo vírus. Talita não pegou Covid-19 nem antes e nem durante a gravidez, e se mostrou muito contente com o surpresa.

"Ficamos felizes e emocionados com a imunização dele e que sirva de incentivo à outras gestantes. Um dose de esperança a todos!- descreveu Talita, que também é mãe de uma menina de 6 anos.", relatou Talita.



Apesar da ótima noticia, não se sabe até quando o bebê estará imunizado. Ele passará por novos exames quando tiver 3 e 6 meses para saber se continua ou não protegido.