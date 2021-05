Hamilton Mourão diz que Alexandre de Moraes "provavelmente" viu "indícios fortes" de irregularidades contra Ricardo Salles Reprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 20/05/2021 13:19

Hamilton Mourão, vice-presidente da República, declarou nesta quinta-feira (20) que acredita que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), "provavelmente" tenha visto "indícios fortes" de irregularidade no ministério do Meio Ambiente.

Mourão é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal e alega que é preciso aguardar as investigações para que não haja condenação de maneira prévia.

"Toda história tem dois lados. Então, por isso que tem que fazer uma investigação policial, não se pode condenar a priori. O ministro Alexandre de Moraes , do STF, ao autorizar isso, provavelmente ele reconheceu que existem indícios fortes. Senão, ele não teria autorizado. Então, vamos aguardar, vamos aguardar o desenrolar disso aí", declarou o vice-presidente.



Hamilton também foi questionado a respeito da permanência de Ricardo Salles no governo, já que alguns aliados e interlocutores já defendem a ideia de que o ministro seja afastado temporariamente , e declarou que Bolsonaro "deve ter considerado as razões" que mantiveram Salles no governo federal.