O Ministério da Saúde confirmou que o Estado do Maranhão registrou os seis primeiros casos da variante B.1.617 - cepa indiana - do coronavírus no Brasil. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde no último sábado, um homem deu entrada em um hospital capital do estado, São Luís, após ser ser diagnosticado com covid-19. Este homem era um dos tripulantes do navio MV Shandong da ZHI, que está sob quarentena, ancorado no Maranhão.

Após a divulgação do primeiro caso, outros 14 tripulantes também foram diagnosticados. Doze estão assintomáticos e os outros dois têm apenas sintomas leves. Ainda haviam mais oito tripulantes, porém, por terem carga viral muito baixa, não conseguiram saber o resultado dos exames.

Vale lembrar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu, no dia 4 de maio, uma nota técnica orientando o governo federal a proibir voos e viajantes vindos da Índia, em função da variante identificada no país e também da gravidade da pandemia no Brasil.

No documento, a agência também recomendou a implementação de quarentena obrigatórias para todos que chegarem no país, independente do local de origem. A orientação foi ignorada pelo governo, que mais uma vez demorou a tomar as devidas providências, publicando somente no dia 14 de maio, dez dias depois, uma portaria que restringe a chegada de imigrantes indianos ao Brasil.