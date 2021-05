Jair e Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano e Filipe Barros a caminho de Quito, no Equador. - Reprodução | Twitter Reprodução | Twitter

Por iG

Publicado 23/05/2021 18:43 | Atualizado 23/05/2021 18:45

Após participar de uma manifestação pró-governo no Rio de Janeiro, na qual esteve sem máscara e promoveu aglomerações de centenas de pessoas neste domingo (23), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi para Quito, capital do Equador, para participar da posse do novo presidente do país, o conservador Guillermo Lasso.



O filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) publicou uma foto nas redes sociais na qual aparece acompanhando o pai e outros apoiadores no avião com destino ao Equador. Com eles, estão Marco Feliciano (Republicanos-SP) e Filipe Barros (PSL-PR). Todos participaram, sem máscaras, da "motociata" no Rio de Janeiro.

Jair Bolsonaro mantém uma boa relação com Guilhermo Lasso e deve participar também de um almoço em homenagem aos Chefes de Estado e de Governo. São esperados também no Equador o presidente da Colombia, Iván Duque; do Haiti, Jovenel Moise; e da República Dominicana, Luis Abinader.



O presidente, Eduardo Bolsonaro e Filipe Barros possuem passaporte diplomático. Mas, no site da Câmara não consta a permissão especial de Marco Feliciano. Ainda não houve pronunciamento sobre o assunto.