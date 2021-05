Por IG - Último Segundo

Publicado 24/05/2021 10:11

Após a realização de uma "motociatas" no Rio de Janeiro no último domingo (23), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já programa a próxima manifestação com seus apoiadores. O local encontra-se definido: a cidade de São Paulo. As informações são do jornalista Lauro Jardim.

Ainda não há definição a respeito da data do próximo ato, mas a tendência é de que aconteça no mês de junho.

Através de seu canal no Telegram, o senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) confirmou que a nova manifestação ocorrerá em terras paulistas.

Há a expectativa de que a capital mineira, Belo Horizonte, suceda São Paulo nos passeios-manifestação do presidente.