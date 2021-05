Presidente da CPI da Covid no Senado, Omar Aziz Waldemir Barreto/Agência Senado

Por iG Último Segundo

Publicado 24/05/2021 10:43

Rio - Omar Aziz (PSD-AM), senador e presidente da CPI da Covid , questionou qual será a próxima versão utilizada por Pazuello após aparecer no último domingo (23) em manifestação favorável ao presidente Jair Bolsonaro, e discursar ao seu lado, sem a utilização de máscara. As informações são da jornalista Camila Mattoso.



A fala de Aziz foi uma referência à justificativa do ex-ministro da Saúde quando questionado sobre uma foto sua em um dos shoppings de Manaus sem a proteção facial, no último mês de abril. Pazuello disse que, aquele momento, encontrava-se a caminho de comprar uma nova máscara em alguma loja.

"Eu não vi nenhuma loja ali para ele comprar máscara. O que a gente percebe é quem está do lado do Bolsonaro é proibido de usar máscara. Ele havia se desculpado. O que vai dizer agora, qual será a versão dele para estar sem máscara no palanque?", questionou o presidente da comissão parlamentar de inquérito.



A avaliação do ex-ministro nas redes sociais, após seu depoimento na CPI da Covid, caiu vertiginosamente. Segundo dados revelados pela agência .MAP, apenas 5,25% das menções ao general na última semana foram positivas.