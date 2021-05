Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello discursou com presidente Daniel Castelo Branco

Por O Dia*

Publicado 24/05/2021 12:38 | Atualizado 24/05/2021 12:44

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), chamou o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello de "mentiroso assumido" por participar de um de uma motociata, ato com motociclistas que provocou aglomeração, neste domingo (23), no Rio de Janeiro, ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Pessoas morrem e o governo se comporta como o cavalo do bêbado, que marcha para todo lado ao mesmo tempo", publicou Calheiros em sua conta no Twitter.

Ministro vai ao Maranhão levar testes de covid enquanto o presidente,que já tinha aglomerado maranhenses, espalha vírus no Rio com Pazuello,um mentiroso assumido. Pessoas morrem e o governo se comporta como o cavalo do bêbado, que marcha para todo lado ao mesmo tempo. #CPIdaCovid — Renan Calheiros (@renancalheiros) May 23, 2021

Durante o ato na capital fluminense, o ex-ministro da Saúde passou, com a máscara no queixo, no meio da multidão de apoiadores e subiu no carro de som onde estava o presidente. Já sem máscara também, um sorridente Pazuello acenou para os manifestantes ao lado de Bolsonaro. O mandatário chamou seu ex-ministro de "nosso gordinho".

Publicidade

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), classificou a aglomeração como "estupidez". "É inacreditável ficar passeando de moto num momento em que país perdeu 450 mil vidas. É uma estupidez, as imagens falam por si." O vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), reputou os acontecimentos como um desrespeito. "É um acinte à memória das quase 450 mil vítimas da covid-19 e às suas famílias enlutadas".

Publicidade

*Com informações do Estadão Conteúdo