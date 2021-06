Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - Agência Brasil

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)Agência Brasil

Por iG Último Segundo

Publicado 08/06/2021 10:25

Rio - O presidente Jair Bolsonaro, em conversa com apoiadores na saída do Alvorada na manhã desta terça-feira (08), assumiu que errou ao atribuir ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma suposta tabela que atestaria uma supernotificação do número de óbitos da covid-19.



Em sua defesa, o capitão ressaltou que a quantidade de mortes em decorrência do novo coronavírus não condiz com a realidade. Segundo Bolsonaro, estados inflam o número de óbitos "em busca de dinheiro".

"Para justificar [a supernotificação de óbitos da covid-19], alguns estados, com toda certeza, [fizeram] os lockdowns. Políticas de 'fecha tudo', os toques de recolher. Para justificar. O que vamos fazer agora? Via Controladoria-Geral da União, fazer uma investigação. É um indício fortíssimo. Vocês já devem ter vistos muitos videos no WhatsApp de pessoas falando que 'meu pai, minha mãe, minha tia morreu de covid' e não morreu de covid. Botaram covid porque?", alegou o presidente Bolsonaro.

Jair ratificou, ainda, que o cidadão "mais pobre", ou trabalhador informal, pagou o preço sobre as medidas restritivas impostas pelos governadores dos estados brasileiros.