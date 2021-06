Daniel Silveira tem 48h para pagar R$ 100 mil de fiança - Reprodução / Facebook

Daniel Silveira tem 48h para pagar R$ 100 mil de fiança Reprodução / Facebook

Por iG

Publicado 10/06/2021 17:42 | Atualizado 10/06/2021 17:45

Brasília - O deputado federal Daniel Silveira tem 48h para pagar R$ 100 mil de fiança. A determinação foi setenciada, nesta quinta-feira (10), pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF,) por descumprimento do uso de tornozeleira eletrônica. O parlamentar teria rompido o lacre do equipamento, além de tê-lo deixado descarregar. Caso valor não seja pago, o deputado poderá ser preso preventivamente.

Em sua decisão, Alexandre de Moraes acolheu um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que na semana passada opinou ao Supremo a favor da volta do deputado federal Daniel Silveira para a prisão. A multa foi uma medida alternativa apresentada pelo órgão.

Publicidade

O valor da multa, segundo o ministro, levou em consideração a renda do parlamentar, cujo o salário é de R$ 33.763,00, além das "circunstâncias indicativas de sua periculosidade".

Silveira foi preso em fevereiro deste ano por ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em vídeo, o deputado fez apologia ao fechamento do STF e ao Ato Institucional 5 (AI-5), mais duro instrumento de repressão da ditadura.