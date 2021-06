Jair Bolsonaro - Agência Brasil

Jair Bolsonaro declarou, nesta sexta-feira, que usou e defendeu o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina após ouvir "pessoas que tinham conhecimento sobre o caso". Segundo o presidente, a oposição observou que seria algo bom e começou uma "guerra".

"Fui acometido do vírus e tomei a hidroxicloroquina. Talvez eu tenha sido o único chefe de estado que procurou um remédio para esse mal. Tinha que aparecer alguma coisa. Ouvi pessoas que tinham conhecimento sobre o caso. Mas quando eu falei que aquilo poderia ser bom, a oposição abriu uma guerra contra a gente" disse o presidente, durante cerimônia do Minha Casa Verde e Amarela — programa que substituiu o Minha Casa Minha Vida — em São Matheus (ES).

Para a cúpula da CPI da Covid, a existência de um "Gabinete Paralelo" é tratada como assunto importante.

De acordo com a relatoria, o "gabinete" convenceu o presidente de que o medicamento era benéfico para o tratamento precoce da covid, e que deveria ser priorizada a distribuição de medicamentos como a cloroquina, ao invés da compra de vacinas.

Vale lembrar que, hoje durante depoimento à CPI, a microbiologista Natalia Pasternak voltou a afirmar que a cloroquina não tem efetividade contra a covid-19.

"Não funciona em células do trato respiratório, não funciona em camundongos, não funciona em macacos e também já sabemos que não funciona em humanos. A cloroquina já foi testada em tudo... A gente testou em animais, a gente testou em humanos, a gente só não testou em emas porque as emas fugiram, mas no resto a gente testou em tudo. E não funcionou."