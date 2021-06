Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga - Jefferson Rudy/Agência Senado

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Jefferson Rudy/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 18:28

As 3 milhões de doses do imunizante da Janssen, previstas para chegar ao Brasil na última terça-feira, 15, agora, segundo Marcel Queiroga, não têm mais previsão para entrega. Nesta quarta, Marcelo Queiroga confirmou a suspensão temporária do envio e não deu um nova previsão de entrega.

Quando questionado sobre expectativa para a chegada das vacinas da Johnson & Johnson, Queiroga, que antes havia dito que as vacinas chegariam nesta quarta, 16, desconversou e afirmou que só poderia confirmar qualquer data quando as doses saíssem dos EUA.

Publicidade

"A confirmação eu só darei a vocês quando as doses embarcarem dos Estados Unidos", afirmou o ministro.

Vale destacar que a vacina da Janssen é aplicada com o regime de imunização de apenas uma dose, o que facilitaria a logística de vacinação no Brasil.

Publicidade