O senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) é o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 13:09

O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) se recusou a fazer questionamentos a dois médicos pró-cloroquina durante a reunião desta sexta-feira (18) da CPI da Pandemia. Os dois profissionais de saúde, que apoiam a utilização de medicamentos com ineficácia comprovada contra o coronavírus, depõem na condição de convidados.

Ao explicar a sua ausência na CPI, o Senador disse que não havia razão de participar de um debate que iria contra as evidências científicas e completou: "Eu não vou participar de um debate que condena a ciência". Confira a fala de Randolfe:

"Eu não vou participar de um debate que condena a ciência", diz o Senador Randolfe Rodrigues para explicar a ausência na CPI.



June 18, 2021

Nesta sexta-feira, Ricardo Ariel Zimerman e Francisco Eduardo Cardoso Alves, defensores dos métodos de tratamento com ineficácia comprovada contra o coronavírus, depõem como convidados na CPI da Covid.

Randolfe completou dizendo que em um espaço democrático qualquer debate é aceito, mas que "não é aceito é atentar contra a saúde das pessoas no meio de uma pandemia".

"Eu me recuso a debater a eficácia de medicamentos que há um consenso cientifico global de que não existe eficácia. Eu me recuso a participar de um debate com um pais que tem 11% de vacinados, que não comprou vacina advogar por cloroquina.", concluiu o vice presidente da CPI da Covid.