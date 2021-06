Em viagem ao Pará, Bolsonaro exibe camisa 'É melhor Jair se acostumando 2022' - Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 16:07

Belém - Faltando 16 meses paras as eleições de 2022, Jair Bolsonaro surgiu, nesta sexta-feira (16), durante uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural, em Marabá, no Pará, com uma camisa escrito "É melhor Jair se acostumando. Bolsonaro 2022".

O clima de campanha ocorreu após o Chefe do Executivo ser chamado ao palco pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, para receber alguns presentes, entre eles a camiseta.

Ao entregar a blusa, Guimarães disse que a camiseta era de um grupo, mas não citou o nome. No centro do palco do evento, Bolsonaro pegou a camisa e exibiu para o público. Depois, recebeu mais um presente, fez sinal de positivo e voltou para sua cadeira.