'Herdeiro' de Barbosa na meta do Vasco, Lucão foi escolhido para posar com a camisa em homenagem ao lendário goleiro Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 21:57

Rio - As merecidas homenagens do Vasco pelo centenário de Barbosa não cessam. Maior goleiro da história do clube, o ídolo, que completaria 100 anos neste sábado, é tema do lançamento de uma camisa comemorativa pela data. Parte do valor arrecado será revertido para a família de Barbosa.

Coube a Lucão, goleiro titular no início da temporada 2021, apresentar a nova peça. A venda será iniciada neste sábado, dia do aniversário de Barbosa e do confronto com o Madureira, às 15h30, em Los Larios. A programação do Vasco prevê mais homenagens ao icônico personagem do futebol brasileiro.

Assombrado pelo vice-campeonato mundial na Copa de 1950, na decisão contra o Uruguai, no Maracanã, Barbosa encontrou acolhimento e reconhecimento na Colina, onde figura a seleta lista de ídolos do clube e com números para lá de expressivos: sétimo jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube, com 282 vitórias, 74 empates e 75 derrotas em 431 jogos e maior vencedor da história do Vasco, com 15 títulos, incluindo o maior deles o Sul-Americano de 1948.