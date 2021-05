Herói na conquista da Supercopa do Brasil, com três penalidades defendidas, Diego Alves teve a camisa mais valorizada no leilão: R$ 25,5 mil Divulgação/Flamengo

Por Lance

Publicado 02/05/2021 16:07

Rio - O Flamengo arrecadou R$ 175 mil com o leilão das 23 camisas utilizadas pelos jogadores na final da Supercopa do Brasil. O bicampeonato no torneio foi conquistado na disputa de pênaltis contra o Palmeiras. O valor arrecadado será destinado à "Nação Solidária", programa da área de responsabilidade social do clube.

Foram 18 camisas vendidas para torcedores e colecionadores do Brasil, quatro dos Estados Unidos e uma da Alemanha. A camisa mais cara foi a de Diego Alves, por 3.888 mil euros, cerca de R$ 25 mil. Além de ter sido o herói do título, com a defesa de três pênaltis, foi a última vez que o goleiro usou o modelo amarelo.

Publicidade

O evento foi realizado através da ‘Match Worn Shirt’, que é a maior plataforma de leilão de camisas de futebol do mundo. O vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, ressaltou a importância dessa iniciativa:

"Este leilão foi mais uma das ações que o marketing tem procurado fazer para colaborar com o programa 'Nação Solidária'. Uma arrecadação desse nível vai permitir aumentar ainda mais o importantíssimo trabalho que tem sido feito pela nossa Vice Presidência de Responsabilidade Social junto à diversas comunidades carentes. Além disso, esse leilão internacional foi mais uma maneira de mostrar para o mundo a força da nossa marca", afirmou o dirigente.