Com previsão de lançamento em junho, a nova camisa do Botafogo terá o azul como cor predominante, como no modelo usado na despedida de Jefferson Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 17:23

Rio - Com três uniformes lançados em 2021, o Botafogo, em parceria com a Kappa, fornecedora de material esportivo do clube, prepara para junho o lançamento do quarto modelo de camisa, predominantemente de cor azul. A informação foi inicialmente revelada pelo 'Lance', que destaca que a troca do tradicional alvinegro se deve à homenagem à cidade do Rio de Janeiro.



Em 2011, a Fila, fornecedora da época, tentou emplacar um modelo azul. No entanto, o projeto não saiu do papel e os jogadores não chegaram a estrear o uniforme de forma oficial. Um ano antes, o clube explorou bem a idolatria do uruguaio Loco Abreu e lançou o modelo conhecido como 'celeste alvinegro', com o número 13, que se tornou um sucesso de vendas.



A cor azul, porém, não será chega a ser uma inédita novidade, pois o tom já estampou os uniformes de treino e camisa dos goleiros, como a linha especial usada pelo goleiro Jefferson em sua despedida, em 2018. A nova camisa será usada pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro.