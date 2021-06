Ato contra o presidente Bolsonaro no centro do Rio,. A concentração do protesto começou às 10h da manhã no Monumento a Zumbi, na Av. Presidente Vargas, de onde seguiu até a igreja da Candelária.. - Daniel Castelo Branco

24/06/2021

Partidos de esquerda, centro e direita, pessoas físicas e movimentos sociais se encontraram nesta quinta-feira, 24, para apresentar no próximo dia 30 um superpedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Câmara dos Deputados. Uma reunião definiu a data e a realização de um ato de protesto em Brasília no mesmo dia, segundo a Folha de S. Paulo.

Presidentes de PSOL, PT, PC do B, PDT, PSB, Rede, UP, PV e Cidadania fazem parte das discussões. O grupo conta com ex-apoiadores do presidente, como Joice Hasselmann (PSL-SP) e Alexandre Frota (PSDB-SP). A ideia é aumentar a pressão sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que ele aceite algum dos mais de 100 requerimentos. Publicidade Indicadas para você Após votação na Câmara, Paes chama filho de Bolsonaro de 'comunista' Vídeo: Flávio Bolsonaro faz 'arminha' e provoca manifestantes pró-impeachment 'Quem não se posiciona já está posicionado', desabafa Tati Quebra Barraco O ato em Brasília acontecerá às 14h30 e terá a presença de movimentos que fazem parte da mobilização pelo superpedido, como UNE (União Nacional dos Estudantes) e MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). "Esse novo pedido é muito importante, primeiro porque vem com a força e mobilização permanente das ruas contra Bolsonaro, e também porque agora reúne todos pedidos anteriores, movimentos sociais e partidos e deverá reforçar ainda mais os próximos protestos", diz Iago Montalvão, presidente da UNE.

