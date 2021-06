Datena deve se candidatar para o posto de presidente da República em 2022 - Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 10:21

Rio - O apresentador José Luiz Datena está com a intenção de entrar na corrida presidencial, em 2022, como candidato de centro. Segundo o deputado Luciano Bivar, presidente do PSL, Datena deixou o MDB para se filiar a sigla. O acordo teria sido firmado nesta segunda-feira, com a presença do deputado Baleia Rossi, presidente do MDB, e do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (Sem partido). As informações são do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

"O Datena está se filiando ao PSL. Ontem, ele já comunicou aos amigos para transmitir sua filiação ao partido. Disse que já se considera filiado ao PSL", afirmou Bivar. O deputado acrescentou que o apresentador será candidato e "isso é indiscutível", mas que ainda não sabe a qual cargo político: “Acho que a presidente da República é o foco”.

Visando sair na frente da filiação de Datena, o partido já encomendou, há algumas semanas, uma pesquisa para testar o nome do apresentador como candidato à presidência, ao governo de São Paulo ou ao Senado.