Nota Oficial de vacinação indevidaReprodução/Prefeitura de Viçosa

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 18:19

Um professor universitário aposentado, de 61 anos, é suspeito de ter tomado 4 doses da vacina contra a Covid-19, sendo três delas em Viçosa (MG), na Zona da Mata, e outra no Rio de Janeiro (RJ). A Prefeitura enviou a denúncia para investigação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), segundo informações são do G1.



De acordo com a Prefeitura de Viçosa, a descoberta ocorreu após o cidadão abordar, no dia 25 de junho, a equipe de imunização na cidade e alegar que perdeu a data de imunização correta.



Após a aplicação da vacina e conferência de dados, foi constatado no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) que o homem havia tomado duas doses da CoronaVac e uma da Pfizer em Viçosa e outra da AstraZeneca no Rio de Janeiro.



Com as informações colhidas, a Prefeitura de Viçosa acionou a Procuradoria Geral do Município (PGM) para tomar as medidas administrativas cabíveis e informar o MPMG para demais providências.



"O município está agora dando total suporte ao caso, para que todas as providências necessárias sejam tomadas em consonância com os princípios da legalidade e devido à gravidade do momento que a população mundial está passando", informou a Administração de Viçosa em nota.



Conforme o MPMG, com os dados enviados pela Prefeitura de Viçosa, o caso está apto a ser investigado e um procedimento será instaurado pelo órgão.



Nota da Prefeitura de Viçosa:

A Prefeitura de Viçosa, por meio da Coordenação do Setor de Atenção Primária em Imunizações, vem a público informar que identificou, na tarde desta terça-feira, 7, uma pessoa que, de acordo com o sistema de vacinação SIPNI COVID (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações), tomou quatro doses de imunizantes, sendo três delas no Município de Viçosa.



A descoberta ocorreu após o cidadão abordar a equipe de imunização alegando ter 61 anos e ter perdido sua data correta de vacinação. Após a aplicação do imunizante e conferência de dados, pois o indivíduo apresentou apenas o seu CPF, foi constatado que o mesmo havia tomado duas doses da Coronavac, em Viçosa, uma da Astrazeneca, na cidade do Rio de Janeiro, e a última da Pfizer, também em Viçosa.



A Prefeitura de Viçosa, imediatamente após a constatação do fato, acionou sua Procuradoria Geral, para a tomada de medidas de cunho cível e administrativo, e também o Ministério Público, para fins criminais. O município está agora dando total suporte ao caso, para que todas as providências necessárias sejam tomadas em consonância com os princípios da legalidade e devido à gravidade do momento que a população mundial está passando.



A Administração Municipal repudia veementemente a atitude deste cidadão, especialmente num momento de tamanha seriedade e comoção em todo o país. Paralelamente, o Setor de Imunização da Secretaria de Saúde está reforçando sua auditoria e conferência de dados da população para evitar, ao máximo, situações como esta.



É importante ressaltar que qualquer cidadão que tomar mais de duas doses de imunizantes contra a Covid-19 está sujeito a implicações previstas em lei. Inclusive, a Prefeitura de Viçosa solicita a seriedade e compromisso com o bem-estar coletivo, pois a vacina previne e evita mortes, além de acelerar a volta de todas as atividades comerciais, esportivas e sociais.



Além disso, a equipe de imunização está orientada a fornecer a quem se recusar tomar doses de algum imunizante (escolher qual vacina tomar) a assinar um termo de consentimento abrindo mão de sua vez na vacinação. A colaboração, solidariedade e, inclusive, o bom senso de todos, é fundamental para acelerarmos ainda mais a vacinação dos viçosenses.