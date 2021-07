A hérnia fica na região da virilha e vem causando bastante desconforto a Doria, segundo seus auxiliares - Agência Brasil

Publicado 11/07/2021 21:04

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), um dos presidenciáveis do PSDB para a disputa eleitoral do ano que vem, tem uma cirurgia marcada no dia 6 de agosto para a correção de uma hérnia inguinal. O procedimento será realizado no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital.

Em entrevista coletiva, ontem, Doria afirmou que pretende passar pela recuperação sem se afastar do cargo, embora os médicos tenham chegado a recomendar que ele ficasse dez dias de licença. "Continuarei à frente do governo. Apenas faço a cirurgia, em laparoscopia, não é uma cirurgia complexa, e repouso sábado e domingo - repouso em termos, porque vou continuar ligado no celular - e na segunda já estarei normalmente trabalhando fisicamente aqui, no Palácio dos Bandeirantes", disse o governador.

A hérnia fica na região da virilha e vem causando bastante desconforto a Doria, segundo seus auxiliares. A operação será feita pelo cirurgião do sistema digestivo Sidney Krajner, presidente do Einstein.

No Palácio, Doria tem agendas fixas, como as entrevistas coletivas feitas às quartas-feiras para tratar da pandemia do coronavírus, e as reuniões semanais com os 25 secretários. Além disso, ele já iniciou viagens pelo País para viabilizar sua indicação do PSDB para as eleições de 2022.