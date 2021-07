"Cumpro o meu papel pelo bem do Brasil. Mas eleição vai haver, eu garanto", disse o vice-presidente - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

"Cumpro o meu papel pelo bem do Brasil. Mas eleição vai haver, eu garanto", disse o vice-presidenteFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 13/07/2021 15:34

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) declarou nesta terça-feira, 13, ser favorável a lei que limita a participação de militares da ativa no governo.



“A nossa legislação hoje é clara, quando um militar da ativa ocupa cargo fora da força, ele tem até 2 anos para permanecer nessa situação. Já havia uma barreira, querem colocar outra barreira, não vejo problema”, declara Mourão, que é general da reserva , na entrada do Palácio do Planalto.

fala do vice de Jair Bolsonaro se refere a Proposta de emenda à Constituição ( PEC ) é de autoria da deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), que pede que militares com mais de 10 anos de carreira sejam colocados de forma automática na reserva ao assumir cargo no governo.

Há a possibilidade de a PEC ser protocolada ainda nesta quarta-feira, 14, na Câmara dos Deputados.