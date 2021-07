Brasil

Mourão diz que reunião de chefes dos três poderes é oportunidade de diálogo: 'conversem e baixem a bola''

Na fala, vice-presidente se refere a declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, de que pretende realizar uma reunião com os chefes do Executivo e Legislativo

