Publicado 15/07/2021 16:03 | Atualizado 15/07/2021 16:03

São Paulo - O diagnóstico do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi fechado no início da tarde desta quinta-feira (15), indicando que ele deve seguir para o bloco cirúrgico do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde está internado.



A informação foi divulgada pelo jornalista Ricardo Noblat em tom de bastidores numa rede social. Segundo o jornalista, neste momento, os profissionais de saúde estão limpando o presidente para que ele possa "ser operado em melhores condições".

Antes desta cirurgia, Bolsonaro já passou por outras seis, desde a facada que recebeu durante a campanha presidencial em 2018. O último boletim médico divulgado pela unidade de saúde, afirmava que o presidente evoluia bem e "satisfatoriamente". O resultado da cirurgia pode contribuir com a recuperação de Bolsonaro.

O presidente foi internado na manhã da útima quarta-feira, 14, com fortes dores no abdômen e com muitos soluços. Até o momento, o Palácio do Planalto não informou se será necessário um sucessor interino para a presidência ou não.