Governador de São Paulo, João Doria - Reprodução: Facebook/João Doria

Publicado 16/07/2021 16:08 | Atualizado 16/07/2021 16:10

"Enquanto trabalhávamos para viabilizar a CoronaVac de forma segura e com preço justo para os brasileiros, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em nome do Governo Bolsonaro, negava a vacina e superfaturava seu preço nos bastidores. Uma vergonha nacional!", escreveu Doria em seu Twitter.



O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), também usou suas redes sociais para comentar a denúncia. "A CPI da Pandemia abriu a caixa de Pandora! Estão emergindo todos os esquemas do Governo Federal na compra de vacinas. Os brasileiros e brasileiras que morreram, não foram vitimadas apenas pela COVID-19!", disse o senador.



Vacina superfaturada

Na manhã desta sexta-feira (16), o jornal Folha de S.Paulo noticiou que, quando esteve na posição de ministro da Saúde de Bolsonaro, Pazuello prometeu a um grupo de intermediadores que a pasta iria comprar 30 milhões de doses da vacina chinesa CoronaVac, formalmente oferecidas ao governo por quase o triplo do preço negociado pelo Instituto Butantan.



A reunião de negociação ocorreu em 11 março e não fez parte da agenda oficial do ministério. Um vídeo, no qual Pazuello aparece ao lado de quatro representantes da empresa de Santa Catarina World Brands, que lida com comércio exterior, circula nas redes sociais.