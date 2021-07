Advogado descarta hipótese de suicídio - Reprodução / Instagram

Advogado descarta hipótese de suicídio Reprodução / Instagram

Publicado 19/07/2021 11:54

Apartamento do qual a modelo brasileira Nayara Vit caiu, no dia 7 deste mês, teria passado por limpeza logo após sua morte. A informação foi obtida pelo advogado Cristian Cárceres, contratado pela família da modelo. A jovem caiu do 12º andar de prédio localizado em um bairro nobre da capital chilena, Santiago.

A morte de Nayara inicialmente havia sido tratada como suicídio, mas passou a ser investigada pelo Departamento de Homicídios em Santiago, após uma amiga da modelo revelar uma suporta briga dela com o namorado.

Publicidade

Em entrevista concedida ao Fantástico, o advogado também disse que, segundo testemunhas que estavam no local, pouco após a queda da brasileira, uma mulher loira teria chegado e “orientado a polícia” para que o caso fosse tratado como sucídio. “Nós acreditamos que, a partir desta conversa, a polícia passa a investigar o caso como um suicídio”, disse.

“Primeiro, a gente tomou conhecimento que a Nayara não tinha nenhuma psicopatologia. Ela não apresentava ideias suicidas. Também tomamos conhecimento que naquela mesma noite ela, muito feliz e animada, jantou com os amigos em um restaurante aqui em Santiago, provavelmente às 20h”, disse Cáceres.

Publicidade

A modelo também enviou uma mensagem à professora da filha, no dia da morte, afirmando que levaria a criança à escola no dia seguinte.