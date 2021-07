A Justiça deve julgar nesta segunda-feira, 19, se o homem continuará preso - Reprodução

Publicado 19/07/2021 12:38

Um motorista embriagado atropelou e matou um ciclista na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, na manhã de ontem. Na ocasião, a vítima estava a caminho de um parque na Represa Billings com um grupo de amigos.

Segundo informações da TV Globo, um grupo, com cerca de 25 ciclistas, havia saído da cidade de Osasco e passava pela rodovia quando um carro desgovernado invadiu o acostamento e atropelou o bancário Rafael Tofoli, de 45 anos, na altura do km 13.

A vítima foi atendida por uma viatura de emergências da Ecovias, concessionária responsável pelo trecho, mas o óbito foi constatado no local. As testemunhas relataram que o condutor dirigia em "zigue-zague" quanto atingiu o ciclista.



Depois do ocorrido, o motorista fugiu, mas foi localizado pela polícia devido à ajuda de uma testemunha. Um motociclista que quase foi atingido pelo mesmo condutor anotou a placa do veículo e informou os policiais.

Mcpolanski Hedernir Souza Costa, de 23 anos, foi localizado em cerca de duas horas. O exame de alcoolemia acusou a dosagem de 0,46 grama de álcool por litro de sangue, indicando embriaguez.



O responsável foi preso em flagrante e será indiciado por homicídio culposo, isto é, quando não há intenção de matar, além do agravante de embriaguez ao volante — pena prevista de cinco a oito anos de prisão — e fuga do local — até um ano de prisão. A Justiça deve julgar nesta segunda-feira, 19, se o homem continuará preso.