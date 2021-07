O ex-patrão, fabricante e vendedor de produtos de limpeza, discutiu com a mulher após ela derrubar acidentalmente um dos materiais - Reprodução internet

Publicado 21/07/2021 13:53

São Paulo - Um idoso de 70 anos atacou uma ex-funcionária momentos após demiti-la. O ex-patrão jogou um líquido ácido na mulher depois de uma discussão. O caso aconteceu na última segunda-feira, 19, em Catanduva, em São Paulo.

De acordo com informações do G1, o boletim de ocorrência foi registrado pelo marido da vítima. Ele contou que a mulher é faxineira e trabalhava na casa do suspeito havia mais de três anos.

O ex-patrão, fabricante e vendedor de produtos de limpeza, discutiu com a mulher após ela derrubar acidentalmente um dos materiais. Por causa do acidente, o homem demitiu a faxineira e ela retornou para casa.



No entanto, o idoso ligou para a vítima e ameaçou o filho dela, 11. Foi quando a mulher voltou para a casa do ex-patrão, que arremessou a substância ácida que estava em um frasco após eles discutirem.