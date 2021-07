Festa Clandestina é encerrada em Jundiaí (SP) - Prefeitura de Jundiaí

Publicado 25/07/2021 17:04

São Paulo - A Guarda Municipal de Jundiaí, interior de São Paulo, informou que encerrou na noite de ontem (24) uma festa clandestina com mais de 4 mil pessoas. No eventou houve aglomeração e poucas pessoas usavam máscara de proteção contra a Covid-19. Eventos dessa natureza continuam proibídos no Estado.



"Desde o início da pandemia do novo coronavírus, este é o maior evento registrado e dispersado [em Jundiaí]", declarou Benedito Marcos Moreno, comandante da Guarda Municipal de Jundiaí, que dispersou o evento.

Segundo o UOL, se tratava de um evento comercial, com cobrança de ingresso e venda de bebidas. Sua realização foi denunciada às autoridades, que passaram a monitorar os preparativos.

A Guarda não informou se houve aplicação de multas.