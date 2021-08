Somando mais de 36 mil seguidores e fazendo sucesso em rede social, Lorraine ostentava vida de luxo com viagens para Angra dos Reis, carros, motos e lanchas - Reprodução

Publicado 02/08/2021 18:55

São Paulo – A defesa da traficante Lorraine Bauer, conhecida "Gatinha da Cracolândia", de 19 anos, solicitou à Justiça que jovem possa se beneficiada por prisão domiciliar para ter a oportunidade de cuidar de sua filha, de 9 meses.

Conhecida como "Gatinha da Cracolândia", ela foi presa na cidade de Barueri Reprodução

Segundo informações do Metrópoles, na petição, o advogado José Almir menciona um artigo do Código Penal indica que “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar”.



"Ela tem uma filhinha de 9 meses, que precisa dela. Se o juiz não atender, impetraremos o habeas corpus perante o Tribunal de Justiça", afirmou o advogado.

Barueri, na Grande São Paulo. No momento da prisão, a jovem admitiu participação no tráfico e sinalizou onde armazenava as drogas comercializadas na Cracolândia.



Na mochila de Lorraine, a polícia encontrou 85 porções de maconha, 295 papelotes de cocaína e oito de crack. Localizaram ainda 97 frascos de lança-perfume e 16 comprimidos de ecstasy.

A investigação apontou que Lorraine chegava a movimentar R$ 500 mil por mês com a venda de drogas na Cracolândia de São Paulo. Segundo policiais, ela era arrendatária de uma barraca de drogas, chegava a movimentar R$ 30 mil ao dia com a venda de entorpecentes no centro de São Paulo. Com isso, ela ganhava R$ 6 mil por dia.