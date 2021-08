De acordo com a Polícia Civil, o agente e o garoto se conheceram em um clube da cidade e o policial chegou a fazer convites para motel. - Divulgação

02/08/2021

Goiás - Um policial militar, de 59 anos, de Goiás foi preso em flagrante neste domingo, 1º, na cidade de Rio Verde, após enviar mensagens de cunho sexual e marcar um encontro com um garoto de 12 anos de idade.

A prisão aconteceu depois do pai do adolescente monitorar as mensagens que o filho vinha recebendo. Ele acompanhou o menor até o local onde havia sido marcado o encontro. Além do garoto, um jovem também vinha recebendo mensagens do policial.

A polícia investiga o agente por aliciamento de menores, mas há uma hipótese de averiguar se houve o ato sexual com alguma criança ou adolescente, o que modificaria para estupro de vulnerável.

Segundo o pai, o policial prometeu que daria algumas coisas para o menor, antes de marcar o horário e o local onde eles se encontrariam.

Ele foi afastado das atividades