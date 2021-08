Homem é preso suspeito de matar morador de rua após briga por R$ 5 - Divulgação

Publicado 03/08/2021 17:38 | Atualizado 03/08/2021 17:40

Goiânia - Em Anápolis (GO), um homem de 41 anos foi preso por suspeita de ter matado um morador de rua após uma briga por R$ 5, disseram testemunhas. O nome do acusado não foi divulgado pelos policiais, mas o delegado Willisses Valentim afirmou que ele confessou o crime.



De acordo com o portal G1, o homem foi preso nessa segunda-feira (2) devido a um mandado de prisão temporária. O crime teria acontecido no dia 4 de junho deste ano e, segundo relatos das testemunhas, o suspeito e o morador de rua, identificado como Waliton Gomes Silva, de 24 anos, andavam pela rua bastante embriagados, até que começaram a discutir.

Conforme as investigações, depois da briga, o acusado se retirou e voltou ao local minutos depois com uma faca, atingindo Waliton diversas vezes no abdômen. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital.

O suspeito, então, foi preso e encaminhado ao Presídio do município. Ao G1, o delegado disse que o inquérito será concluído nos próximos dias, representando pela conversão da prisão temporária em preventiva, para que o homem continue preso enquanto responde ao processo.

As investigações continuam para descobrir o contexto da discussão e, se comprovada que a motivação foi pela quantia pequena de dinheiro, o suspeito pode responder por homicídio qualificado por motivo fútil. Em caso de condenação, a pena prevê até 30 anos de prisão.