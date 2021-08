Lote de quatro mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) chegou a São Paulo na madrugada desta quinta-feira - Divulgação/Governo de São Paulo

Publicado 05/08/2021 11:00

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), acompanhou, nesta quinta-feira, 5, a chegada de um lote de quatro mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA). A remessa viabilizará a produção de cerca de oito milhões de doses da vacina Coronavac contra a covid-19, destinadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.



"Neste domingo, vamos receber mais dois milhões de doses prontas, totalizando 10 milhões de doses. Com isso, vamos atingir 75 milhões de doses da vacina do Butantan para o Programa Nacional", afirmou Doria.



A carga chegou no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 5h30 em um voo da companhia Swiss International Airlines, que saiu de Pequim, na China, e fez escala em Zurique, na Suíça, antes de pousar em São Paulo.



A matéria-prima, enviada pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Instituto Butantan, passará pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e por um rígido processo de controle de qualidade antes de ser disponibilizada para a população por intermédio do Ministério da Saúde.



Na noite de 1º de agosto, o instituto recebeu carga de dois mil litros de matéria-prima para produzir e entregar outras quatro milhões de doses.



Até o momento, o Instituto Butantan já disponibilizou 64,8 milhões de doses ao Ministério da Saúde desde 17 de janeiro, quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Os insumos farmacêuticos que chegaram hoje serão usados para produção das vacinas que fazem parte do segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde, de 54 milhões de vacinas. O primeiro, de 46 milhões, foi concluído em 12 de maio.