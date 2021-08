Brasil

Bolsonaro nega que pedido de impeachment de Moraes seja 'revanche'

O pedido de impeachment do ministro do STF foi protocolado digitalmente pela Presidência da República no gabinete do Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta sexta-feira

Publicado 21/08/2021 13:42 | Atualizado há 1 hora