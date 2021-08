Procurador-geral da República, Augusto Aras - Divulgação

Procurador-geral da República, Augusto ArasDivulgação

Publicado 24/08/2021 16:37

O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou, nesta terça-feira, 24, que a PGR irá se posicionar sobre o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 em até 30 dias. O texto, será redigido pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), então relator da comissão.

Na sabatina à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Aras que almeja ficar mais dois anos a frente do órgão, afirmou que vai “cumprir a Constituição e as leis do país” ao analisar o parecer.

O procurador preferiu não comentar muito sobre os trabalhos da CPI e destacou que a PGR conta com um gabinete que irá o auxiliar na decisão sobre o futuro relatório.

Publicidade

“Tenham a certeza de que o procurador-geral da República, qualquer que seja ele, à época do recebimento desse relatório, já terá uma equipe estudando todos os elementos que foram coligidos. E, assim, será muito mais fácil, em 30 dias, examinar as milhares e milhares e milhares de páginas que hoje já compõem a CPI”, afirmou Aras.