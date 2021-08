Mulher colocou veneno sobre os alimentos entregues à família - Divulgação

Publicado 24/08/2021 17:11 | Atualizado 24/08/2021 17:12

Salvador - Uma mulher foi presa suspeita de envenenar quatro pessoas da mesma família em Salvador, na Bahia, nessa segunda-feira (23). Duas das vítimas morreram e as outras duas ainda estão internadas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas. As informações foram apuradas pelo portal R7.



A mulher teria deixado uma sacola com comida na porta da casa da família, que passava necessidade, no último dia 31. Entre os alimentos, havia três latas de sardinha, um saco de farinha e dois pacotes de macarrão instantâneo. Familiares disseram que os produtos foram todos consumidos no mesmo dia.

Segundo a delegada Zaira Pimentel, responsável pelo caso, "após o preparo do alimento, a primeira vítima faleceu no mesmo dia da ingestão".

"Em depoimento, ela confessou o delito e narrou à premeditação do crime. Ela informou que comprou o veneno em um camelô na Avenida Sete de Setembro e colocou sobre os alimentos. A mulher ainda informou que tinha tido uma briga de vizinho com uma das vítimas e que não tinha intenção de matar outras pessoas", acrescentou.

O laudo pericial realizado pelo Departamento de Polícia Técnica confirmou que os venenos continham arsênico e malationa. A mulher segue detida na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e se encontra à disposição da Justiça.