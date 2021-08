Brasil

CCJ aprova novo mandato para Augusto Aras na PGR

Nome do procurador, que era cogitado para um novo mandato de dois anos a frente da instituição, teve 21 votos a favor e 6 contra. Agora, recondução será votada no plenário do Senado

